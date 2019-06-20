20.06.2019 10:21
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Kayıp alzaymır hastası jandarma ekiplerince bulundu

Kayıp alzaymır hastası jandarma ekiplerince bulundu

Artvin'in Borçka ilçesinde kaybolan alzaymır hastası jandarma ekiplerince bulundu.

Artvin'in Borçka ilçesinde kaybolan alzaymır hastası jandarma ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Düzköy köyünde ikamet eden Hasan Kara (75), 17 Haziran'da evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Bunun üzerine Kara'nın ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Alzaymır hastası Kara'nın bulunması için Rize'den gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ve iz takip köpeğinin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalar sonucu Arhavi ilçe merkezinde bulan ve ailesine teslim edilen Kara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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