Kayıp alzaymır hastası jandarma ekiplerince bulundu

Artvin
'in Borçka
ilçesinde kaybolan alzaymır hastası jandarma ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Düzköy
köyünde ikamet eden Hasan Kara
(75), 17 Haziran'da evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Bunun üzerine Kara'nın ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Alzaymır hastası Kara'nın bulunması için Rize
'den gelen Jandarma
Arama Kurtarma (JAK) ekibi ve iz takip köpeğinin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalar sonucu Arhavi
ilçe merkezinde bulan ve ailesine teslim edilen Kara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.