Haberler » Güncel » Kayıp Alzheimer hastası, 3 gün sonra arazide bitkin halde bulundu - Haber

Kayıp Alzheimer hastası, 3 gün sonra arazide bitkin halde bulundu

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Cemal Kılıç (63), yaşadığı kırsal mahalleye yaklaşık 4 kilometre mesafede, arazide bitkin bulundu.

28.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:33Kayıp Alzheimer hastası, 3 gün sonra arazide bitkin halde bulundu
BURSA'nın ilçesinde 3 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Cemal Kılıç (63), yaşadığı kırsal mahalleye yaklaşık 4 kilometre mesafede, arazide bitkin bulundu.

Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Söğütalan Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce çıkan Alzheimer hastası Cemal Kılıç, geri dönmedi. Ailesi Kılıç'a ulaşamayınca, jandarmaya verdi. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Drone ve arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalar, 3 gün sonra sonuç verdi. Kılıç, mahalleye yaklaşık 4 kilometre mesafede, arazide bitkin halde bulundu. Ekipler tarafından sedye ile köye getirilen Cemal Kılıç, buradan da ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


- Bursa

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:38 Çavuşoğlu: NATO'nun tüm müttefiklerin endişelerini kapsayacak şekilde hareket etmesi lazım
16:38 DHA YURT BÜLTENİ -21
16:34 Başkan Çınar'ın yeni dönem vaatlerinden 'Gündüzbey Otopark' projesi tamamlandı
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor
16:33 Battalgazi Belediyesinden 'Okuldan Havuza Kulaç At' projesi
16:33 Şanlıurfa'da kış tedbirleri masaya yatırıldı
15:59 Ağrı'da kar yağışının başlamasıyla, akıllara olay olan Ağrılı amcanın videosu geldi
15:54 Arnavutluk'ta bir deprem daha meydana geldi
15:52 Beyoğlu'nda bir internet kafeye silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
15:44 İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
10:22 Babacan'ın eleştirel açıklamaları sonrası AK Partili vekillere konuşma yasağı getirildiği iddia edildi
09:35 Tel Abyad Hastanesi'nde doğan bebeğe 'Barış' ismi verildi
28.11.2019 16:40:15