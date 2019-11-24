Haberler » Güncel » Kayıp Alzheimer hastası aranıyor - Haber

Kayıp Alzheimer hastası aranıyor

RİZE'nin Güneysu ilçesinde Salı gününden beri kayıp olan Alzheimer hastası İlyas Kar'ı (57) arama çalışmaları sürüyor.

24.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:59Kayıp Alzheimer hastası aranıyor

RİZE'nin ilçesinde Salı gününden beri kayıp olan Alzheimer hastası İlyas Kar'ı (57) arama çalışmaları sürüyor.

Güneysu ilçesi köyünde Alzheimer hastası İlyas Kar, salı günü evden çıktı, bir daha da alınamadı. Kar'ın yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İlyas Kar'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. 55 kişilik ekip drone ve iz takip köpekleri ile birlikte ormanda Kar'a ait bir iz arıyor. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarında Kar'ın gidebileceği ormanlık alan havadan taranıyor. Şu ana kadar İlyas Kar'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.



Çamlıca, Güneysu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:26 Merve öğretmen, köy okulundaki öğrencilerin umudu oldu
12:26 24 Kasım Öğretmenler Günü
12:26 Çiçeği burnunda öğretmenler köy okulunu cıvıl cıvıl yaptı
12:26 Kayseri'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
12:25 İstanbul'da feci ölüm sonrası tekme ve tokatlı kavga kamerada
12:07 Külliye'ye giden CHP'liler arasında ismi geçen Metin Feyzioğlu, CHP'den neden istifa ettiğini açıkladı
11:46 Çırağını triger kayışı ile döven usta "İki tokat attım" dedi, tahliye oldu
11:45 İBB'de neler oluyor? 2 gün kala iptal edilen ihale yeniden açıldı
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:45 İngiliz ajanın Büyükada'dan ayrılma anı görüntüleri ortaya çıktı
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
24.11.2019 12:28:28