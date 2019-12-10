Haberler » Güncel » Kayıp alzheimer hastası, donmak üzereyken bulundu - Haber

Kayıp alzheimer hastası, donmak üzereyken bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dün sabah saatlerinde evden çıkan, bir daha da haber alınamayan azlheimer hastası Hüsamettin B. (77), 27 saat sonra tarlasında donmak üzere bulundu.

10.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:45Kayıp alzheimer hastası, donmak üzereyken bulundu

BURSA'nın ilçesinde dün sabah saatlerinde evden çıkan, bir daha da alınamayan azlheimer hastası Hüsamettin B. (77), 27 saat sonra tarlasında donmak üzere bulundu.

İnegöl'ün kırsal Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Hüsamettin B., dün saat 08.00 sıralarında evinden çıktı ancak geri dönmedi. Hüsamettin B.'yi merak eden yakınları, kendi imkanlarıyla arama yaptı, sonuç alamayınca da jandarmaya başvurdu. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlatırken, bugün aile bireyleri, Hüsamettin B.'nin tarlasına gitti. Hüsamettin B., Saat 11.00 sıralarında tarlasında donmak üzereyken bulundu. ?Kısmi felç geçiren Hüsamettin B., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Hüsamettin B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Kurşunlu, İnegöl, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:52 KKTC: AB, Rumlara gereken tokadı atmazsa gelecek endişe verici olur - Haber
16:52 Kaymakam Seyhan "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
16:52 Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Papoulia'dan Söke'ye ziyaret - Haber
16:50 DHA YURT BÜLTENİ-18 - Haber
16:46 Tatvan'da "Sürü Yönetimi Elemanı Kursu" açıldı - Haber
16:14 Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı - Haber
15:29 TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
10.12.2019 16:53:39