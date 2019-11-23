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Kayıp Alzheimer hastası için başlatılan arama çalışmaları sürüyor

- Kayıp Alzheimer hastası için başlatılan arama çalışmaları sürüyor İçlerinde köylülerinde bulunduğu 55 kişilik ekip ve iz köpekleri 57 yaşındaki alzheimer hastası İlyas Kar'ı arıyorRİZE - Rize'nin Güneysu ilçesinde kaybolan 57 yaşındaki alzheimer hastası İlyas Kar için başlatılan arama...

23.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:56
- Kayıp Alzheimer hastası için başlatılan arama çalışmaları sürüyor
İçlerinde köylülerinde bulunduğu 55 kişilik ekip ve iz köpekleri 57 yaşındaki alzheimer hastası İlyas Kar'ı arıyor
RİZE - 'nin ilçesinde kaybolan 57 yaşındaki alzheimer hastası İlyas Kar için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
19 Kasım tarihinde Güneysu ilçesi Çamlıca Köyü'ndeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden alınamayan 57 yaşındaki İlyas Kar için başlatılan arama çalışmalarında 4 gün geride bırakıldı. AFAD koordinesinde diğer ekiplerin ve köylülerin katıldığı arama çalışmaları, özellikle Kar'ın gidebileceği çevre köylerde ve ormanlık alanda gerçekleşiyor. Çalışmalara iz köpekleri eşlik ederken, Drone ile de havadan tarama gerçekleşiyor. Mahalle camisinden köylülerin arama çalışmalarına katılmaları istenilirken, toplamda 55 kişilik ekip Kar'ı aramaya devam ediyor.
Çalışmalarda Kar'a ait bir ize henüz rastlanılmadı.
Kayıp Alzheimer hastası için başlatılan arama çalışmaları sürüyor

Güneysu, Rize, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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