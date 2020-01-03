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Kayıp alzheimer hastası için 'esnaf timi' kurdular

Çorum'da, 39 gün önce evden camiye gitmek için çıkan ancak bir daha haber alınamayan alzheimer hastası Hacı Osman Kayalı'yı (78) bulmak için esnaf kolları sıvadı.

03.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:13 Kayıp alzheimer hastası için 'esnaf timi' kurdular

 

'da, 39 gün önce evden camiye gitmek için çıkan ancak bir daha alınamayan alzheimer hastası Hacı Osman Kayalı'yı (78) bulmak için esnaf kolları sıvadı. Kendilerine 'esnaf timi' adını veren grup, dürbünlü tüfekler ile dağ, taş demeden Kayalı'yı arıyor.

Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan Hacı Osman Kayalı, 26 Kasım günü camiye gitmek için evden çıktı. Kayalı'nın geri dönmemesi üzerine yakınları, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Hacı Osman Kayalı'nın bulunması için bölgede, jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında, iz takip köpeği de kullanıldı. Ankara'dan gelen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri ise kadavra köpeğiyle çalışmalara destek verdi. Kayalı'nın cep telefonundaki takip programından son görüldüğü yer tespit edildi. Aramalar Kırkdilim-Laçin ve Kuruçay-Gemet Köyleri bölgelerine yoğunlaştırdı. Ancak kayıp yaşlı adama ait bir iz bulunamadı. Bu nedenle arama çalışmaları sonlandırıldı.

HER YERDE ARIYORLAR

Kendilerine 'esnaf timi' adını veren bir grup ise Kayalı için arama çalışması başlattı. Hacı Osman Kayalı'nın fotoğrafını vatandaşlara gösteren grup, ormanlık alanlarda ise dürbünlü tüfek ile arama yapıyor. 

Esnaf timiyle babasını arayan Uğur Kayalı Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve AFAD ekipleri arama çalışması yaptı. Babamı bulmak için büyük çaba harcadılar. Ancak babama ulaşılamadı. Biz de esnaf arkadaşlarımızla bir tim kurup, babamı aramaya başladık. Amasya, Yozgat, Kastamonu ve Çankırı'da da arıyoruz.  Görenlerin insaniyet namına, Allah rızası için en yakın kolluk kuvvetine bilgi vermesini istiyoruz dedi.



Osman Kayalı, Kayalı, Çorum, Güncel

Kaynak: DHA

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