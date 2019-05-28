Kayıp alzheimer hastası kadın, 20 saat sonra ormanda bulundu

Manisa'nın Sarıgöl'ün kırsal Dadağlı Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Emine Dönmez, dün saat 11.00 sıralarında, evde bulunanlar görmeden dışarı çıktı. Yakınları durumu farkedip, gidebileceği yerere bakmalarına rağmen yaşlı kadını bulamayınca, saat 23.30 sıralarında durumu Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Jandarma, bölgede geniş bir alanda arama kurtarma çalışması başlattı.

Çalışmalara, Dönmez'in torunu Mehmet Bozkurt ve köylüler de destek verdi. Dönmez, bugün saat 07.00 sıralarında evine yaklaşık 2, 5 kilometre mesafedeki Evdüzen mevkiindeki ormanlık alanda, jandarma tarafından bulundu. Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Dönmez, ardından yakınlarına teslim edildi. Dönmez'in sağ olarak bulunması yakınları ve köylüleri sevindirdi.

Kaynak: DHA