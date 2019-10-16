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Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları devam ediyor

Erzurum'un Oltu İlçesinde dün kaybolan alzheimer hastası Naime Durgun'u arama çalışmaları devam ediyor.

16.10.2019 11:27Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları devam ediyor
Erzurum'un Oltu İlçesinde dün kaybolan alzheimer hastası Naime Durgun'u arama çalışmaları devam ediyor.

Erzurum'un Oltu İlçesinde yaşayan alzheimer hastası olan Naime Durgun(63) dün 15: 00 sıralarında evinden ayrılarak uzaklaştı. Ailesinin ihbarı üzerine polis MOBESE kameralarını inceledi. Kameralara yansıyan Durgun'un bir petrol ofisinin önünden yürüyerek geçtiği ardından kayıplara karıştığı görüldü.

Olay yerine gelen çok sayıda Jandarma ekipleri ve AFAD arama çalışmalarına kırsal alanda devam ediyor.

MOBESE görüntülerinde görünen yaşlı kadının dağlık alana çıktığı tahmin ediliyor. Dağlık alanı karış karış arayan AFAD ve Jandarma ekipleri henüz yaşlı kadından bir ize rastlamadı. - ERZURUM

Jandarma, Erzurum, Polis, Oltu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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