Haber, Son Dakika, Haberler

Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor

Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyorTOKAT'ın Almus ilçesinde, 5 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Ayşe Savdıç'ı (55) arama çalışmaları sürüyor.

05.05.2020 17:20 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:23
Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor
TOKAT'ın Almus ilçesinde, 5 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Ayşe Savdıç'ı (55) arama çalışmaları sürüyor.
Almus ilçesine bağlı Karadere köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk annesi Alzheimer hastası Ayşe Savdıç, 5 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha da geri dönmedi. Yakınları çevrede yaptığı aramalarda Savdıç'a ulaşamayınca yetkililerden yardım istedi. Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, köy yakınındaki dere yataklarında ve ormanlık alanlarda arama çalışması başlattı. Dün Almus Baraj Gölü'nde yapılan aramalar sonuçsuz kaldı. Bugün ise AFAD ve jandarma ekipleri bölgede bulunan dere yatakları ve ormanlık alanda çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin yaptığı aramalarda şu ana kadar Savdıç'ın izine rastlanmadı. Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Karadere, Almus, AFAD, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Melih Gökçek’ten Muharrem İnce’ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim Haberler
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Kırıkkale’de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Yoğun bakımda korona hastası kalmayınca sağlıkçılar müzik eşliğinde kutlama yaptı Haberler
Yoğun bakımda korona hastası kalmayınca sağlıkçılar müzik eşliğinde kutlama yaptı
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Haberler
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak Haberler
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz ameliyat olacak
Rusya’da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü Haberler
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor Haberler
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor
Haberler››Güncel››Kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:30: Başkan Işıksu'dan kan bağışı çağrısı - Haber 18:30: AK Parti MYK toplantısı sona erdi - Haber 18:30: Muş Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor - Haber 18:30: Kepez'de parklara portakal ağacı dikiliyor - Haber 18:28: Bangladeş'te bir günde 786 Kovid-19 vakası görüldü - Haber 17:46: İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıyla ilgili suç duyurusunda bulundu - Haber 17:26: Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti - Haber 16:19: Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı - Magazin 15:57: Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi - Haber 14:27: Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü - Haberler