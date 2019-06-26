26.06.2019 18:50
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Kayıp alzheimer hastası ormanda bulundu

Kayıp alzheimer hastası ormanda bulundu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde bu sabah kaybolan alzheimer hastası Kadir İpkin (74), jandarma ekiplerince 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde bu sabah kaybolan alzheimer hastası Kadir İpkin (74), jandarma ekiplerince 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.
Ayvacık ilçesinin Güzelköy köyünde yaşayan alzheimer hastası Kadir İpkin, bu sabah saat 10.00 sıralarında evinden çıkarak bölgedeki Çaltıköy yönüne gitti. Ailesinin kayıp ihbarının ardından harekete geçen Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki ormanlık alanda yaptığı aramada saat 15.30 sıralarında Kadir İpkin'i ağaçların altında otururken buldu. İpkin, ailesine teslim edildi.
İpkin'in ailesi jandarma ekiplerine teşekkür etti.


- Çanakkale
Kaynak: DHA
Çanakkale , Jandarma , Sabah , Ayvacık , Güncel

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