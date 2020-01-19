Haberler » Güncel » Kayıp alzheimer hastası, tarlada ölü bulundu - Haber

Kayıp alzheimer hastası, tarlada ölü bulundu

DÜZCE'de, dün evinden ayrıldıktan sonra kaybolan alzheimer hastası Mehmet Albayrak (85), tarlada ölü bulundu.

19.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:18Kayıp alzheimer hastası, tarlada ölü bulundu

DÜZCE'de, dün evinden ayrıldıktan sonra kaybolan alzheimer hastası Mehmet Albayrak (85), tarlada ölü bulundu.

Merkeze bağlı İslahiye köyünde oturan Mehmet Albayrak, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Mehmet Albayrak'ı arayan ailesi, bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma, AFAD ve Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ekipleri, bölgede dün arama çalışması başlattı. Aralıksız süren arama çalışmaları sonunda Albayrak bugün, Gölyaka'ya bağlı Taraş köyünde bir tarla içerisinde ölü bulundu.Mehmet Albayrak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.



Mehmet Albayrak, Sabah, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:48  Batılı turistlerin yüzde 80'i İran seyahatlerini iptal etti
15:48  Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı
15:47  Sivas-intihar eden anne ve öldürdüğü oğlu, sivas'ta toprağa verildi
15:47  Kırklareli-lüleburgaz'da 'çevre yolu' eylemi
15:45  Karda rafting heyecanı
19.01.2020 15:52:48