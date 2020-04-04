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Kayıp alzheimer hastası yaşlı kadının cesedine 6 ay sonra ulaşıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Zeytincik köyünde geçtiğimiz yıl Ekim ayında evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 87 yaşındaki alzheimer hastası Suna Pala'nın cesedi 6 ay sonra ormanlık alanda sürüsünü otlatan çoban tarafından bulundu.

04.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:09
Kayıp alzheimer hastası yaşlı kadının cesedine 6 ay sonra ulaşıldı
Artvin 'in Yusufeli ilçesinde Zeytincik köyünde geçtiğimiz yıl Ekim ayında evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 87 yaşındaki alzheimer hastası Suna Pala'nın cesedi 6 ay sonra ormanlık alanda sürüsünü otlatan çoban tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Artvin'in Yusufeli ilçesi Zeytincik köyünde yaşayan Suna Pala, geçen 23 Ekim 2019 yılı Çarşamba günü eve dönmeyince, ailesi, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alzheimer hastası Suna Pala için köyde arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları uzun bir süre sürse de bir netice alınamadı.

Kayıp yaşlı kadının cesedi 6 ay sonra, köyün etrafından bulunan ormanlık alanda sürüleri otlatan çoban tarafından bulundu. Yaşlı kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Çarşamba, Yusufeli, Artvin, 3. Sayfa
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