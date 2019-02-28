Kayıp Annesini 12 Yıldır Arıyor

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Antalya'nın Akseki ilçesinde Ahmet Süzen, 12 yıl önce evinden çıktıktan sonra bir daha kendisine haber alınamayan annesini arıyor.Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Habibe Süzen, 12 yıl önce ayrıldığı evine dönmeyince yakınları tarafından "kayıp" başvurusunda bulunuldu.Jandarma ve köylüler tarafından günlerce aranan Süzen ile ilgili bir ize rastlanmadı. Ahmet Süzen, annesini aramayı halen sürdürüyor.Süzen, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinden bir haber alamamanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.Annesinin nereye gittiği konusunda hiçbir bilgisi olmadığını aktaran Süzen, şunları kaydetti:"Annem eline bir ip alarak 12 yıl önce yalnız yaşadığı evden çıkmış. O günden beri arıyor, bulamıyoruz. Annemle ilgili hiçbir ize rastlamadık. Annemin en son görüldüğü yerlerdeki su kuyularının hepsini boşalttırdım. Hiçbir netice alamadım. Annemin başına bir şey geldiyse en azından bir mezarı olsun. Annemin başına bir iş geldiyse bile bulunacağından asla umudumu kesmedim."Mahallenin eski muhtarı Mustafa Ünal da jandarmayla dağları ve kuyuları günlerce aradıklarını belirterek, "Neredeyse aramadığımız, bakmadığımız yer kalmadı. Ama maalesef bir sonuç alamadık."dedi.