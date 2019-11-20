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Kayıp astsubayın cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp astsubayın cansız bedenine ulaşıldı 46 kişilik takviye ekibin de katıldığı arama çalışmalarından kötü haber geldiBARTIN - Bartın'da eğitim dalışı için girdikleri mağaradan çıkarken, denizde kaybolan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş'ın...

20.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:36
Kayıp astsubayın cansız bedenine ulaşıldı
46 kişilik takviye ekibin de katıldığı arama çalışmalarından kötü geldi
BARTIN - 'da eğitim dalışı için girdikleri mağaradan çıkarken, denizde kaybolan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Bartın Amasra İlçesine bağlı Tarlaağzı köyü açıklarında emrinde görevli iki uzman çavuş ile birlikte eğitim dalışı yapan 34 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Astsubay Hakan Karataş, girdikleri mağaradan çıkamadı. Dalış için görevli personelin haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda jandarma, sahil güvenlik ve AFAD personeli sevk edildi. Gece Sahil Güvenlik dalgıçları ve sivil dalgıçlar tarafından yapılan arama, kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı. Sabahın erken saatlerinde takviye olarak gelen İstanbul Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nda görevli 8 kişi Su altı arama kurtarma timi, İstanbul, İzmir ve Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 20 kişilik dalgıç ekibi ile Samsun ve Sinop'tan gelen 8 kişilik polis dalgıç ekibi ile birlikte arama çalışmalarına yeniden başlanıldı. Yapılan aramalarda Astsubayın cansız bedenine son olarak girdikleri mağarada ulaşıldı. Şehit Astsubayın cansız bedeni Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kayıp astsubayın cansız bedenine ulaşıldı

Batı Karadeniz, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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