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Kayıp avukat aramaya devam ediliyor

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, ava gittikten sonra kaybolan ve otomobili sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i (30) arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

05.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:24Kayıp avukat aramaya devam ediliyor

EDİRNE'nin ilçesinde, ava gittikten sonra kaybolan ve otomobili sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl 'i (30) arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Hakan Çağıl Taşdelen'in babası İsmail Taşdelen, çalışmaları gözyaşlarıyla izledi.

Avukat Hakan Çağıl Taşdelen, geçen salı günü İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek, 22 AAL 835 plakalı otomobiliyle Keşan'daki evinden ayrıldı. Taşdelen'in eve dönmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine eşi, durumu jandarmaya bildirdi. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Otomobili dün Koyuntepe köyü ile Yenikarpuzlu beldesi arasındaki sulama kanalında buldu. Vinçle sudan çıkartılan otomobilde Hakan Çağıl Taşdelen'e rastlanmadı. Sol ön camının kırık olduğu belirlenen araçta Taşdelen'in cep telefonu ve ayakkabıları bulundu. Bölgeye sevk edilen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Edirne AFAD ve UMKE ekipleriyle birlikte suda ve karada arama yaptı. Ancak Taşdelen bulunamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BU SABAH YENİDEN BAŞLATILDI

Arama çalışmaları kanaldaki suyun kısmen tahliye edilmesinin ardından bu sabah yeniden başlatıldı. Hakan Çağıl Taşdelen'in babası İsmail Taşdelen de arama çalışmalarını gözyaşı dökerek, izledi. Çevredeki avcılar ve aile yakınlarının da katıldığı arama çalışmaları sırasında ise Taşdelen'e ait olduğu değerlendirilen av tüfeği kılıfı bulundu. Arama çalışmaları sürüyor.



Taşdelen, İpsala, Güncel

Kaynak: DHA

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