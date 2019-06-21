Kayıp balıkçı 29 gündür bulunamadı

Kayıp balıkçı 29 gündür bulunamadı

Sinop'ta denize açılan ve kendisinden 29 gündür haber alınamayan balıkçı Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp balıkçı 29 gündür bulunamadı

Sinop'ta denize açılan ve kendisinden 29 gündür haber alınamayan balıkçı Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları devam ediyor.

Sinop'ta 29 gün önce balık avlamak için teknesiyle denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Suat Öztuğrul'u arama çalışmaları, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor.

Ekiplerce Öztuğrul'a ait teknenin bulunduğu alanda yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamadı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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