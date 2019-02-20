Kayıp balıkçının 9 gün sonra cesedi bulundu
BALIKESİR - Balıkesir
'in Manyas
ilçesindeki Manyas Gölü
'nde 12 Şubat tarihinde balık avlamaya çıkan ve bir daha geri dönmeyen balıkçı Birol Dayı'nın cesedine ulaşıldı. Jandarma
Genel Komutanlığı Jandarma Komando
Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri; 7 dalgıç ve 1 bot, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı devriyeleri, Çanakkale
İl Emniyet Müdürlüğü
Deniz Polisinden; 5 dalgıç, Balıkesir İtfaiye
Müdürlüğünden; 5 dalgıç ve 2 bot, Balıkesir AFAD
'tan; 4 personel ve 1 bot, Balıkesir AKUT ve bölgedeki balıkçıların katılımıyla Manyas Gölü ve çevresinde yapılan aramalar sonucunda Birol Dayı'nın cesedi bulundu. Kayıp balıkçının en son görüldüğü yer olan Hamamlı Mahallesi açıklarında batan kayığın altında çamura saplanmış olarak bulunan Birol Dayı'nın cesedi Kocagöl balıkçı barınağına oradan da Manyas Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Balıkesir,Manyas
Kaynak: İHA