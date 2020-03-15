Kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, teknesiyle denize açılan 65 yaşındaki şahsın cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu.
15.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:27
Çanakkale 'nin Bozcaada ilçesinde, teknesiyle denize açılan 65 yaşındaki şahsın cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu.
Edinilen bilgiye göre, dün Bozcaada'da teknesiyle balık avlamaya çıkan Tamer Taşören'den (65), uzun süre haber alınamadı. Ailesi ve yakınları durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Ekipler, Bozcaada açıklarında arama çalışması başlatırken, Sahil Güvenlik Karakoluna Çayır Plajı'nda karaya vurmuş bir tekne ihbarı geldi.
Sahil Güvenlik ekipleri, teknenin karaya vurduğu Çayır Plajı'nda balık adamlarla çalışma başlattı. Plajın ilerisinde talihsiz balıkçının cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, olay yerinde yaptıkları inceleme çalışmalarının ardından Taşören'in cenazesini Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırdı. - ÇANAKKALE
Edinilen bilgiye göre, dün Bozcaada'da teknesiyle balık avlamaya çıkan Tamer Taşören'den (65), uzun süre haber alınamadı. Ailesi ve yakınları durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi. Ekipler, Bozcaada açıklarında arama çalışması başlatırken, Sahil Güvenlik Karakoluna Çayır Plajı'nda karaya vurmuş bir tekne ihbarı geldi.
Sahil Güvenlik ekipleri, teknenin karaya vurduğu Çayır Plajı'nda balık adamlarla çalışma başlattı. Plajın ilerisinde talihsiz balıkçının cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, olay yerinde yaptıkları inceleme çalışmalarının ardından Taşören'in cenazesini Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırdı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Haberler
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Haberler
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Haberler
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Haberler
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Haberler
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Haberler
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın