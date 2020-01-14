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Kayıp balıkçının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Sarıyer Kilyos açıklarında tanker ile çarpışarak batan tekneden cesedi çıkartılan balıkçı İlyas Dolmaç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

14.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:15Kayıp balıkçının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi
Kilyos açıklarında tanker ile çarpışarak batan tekneden cesedi çıkartılan balıkçı İlyas Dolmaç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kilyos açıklarında Cuma günü yaşanan kazada balıkçı teknesi ile Rus tankeri çarpışmış, kazada 3 balıkçı kurtarılırken, 3 balıkçı ise denizde kaybolmuştu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bir balıkçının cenazesi bulunmuştu.
Ekiplerin çalışmaları sonucu bugün ikinci balıkçının cansız bedenine de ulaşıldı. Yaklaşık 70 metre derinlikten çıkartılan İlyas Domaç'ın cesedi, Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Cenaze burada savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
(İHA)

Adli Tıp, Sarıyer, Güncel

Kaynak: İHA

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