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Kayıp balıkçının cenazesi toprağa verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizde bulunan erkek cesedinin DNA testi sonucu kayıp balıkçı Hakan Şen'e (37) ait olduğunun belirlenmesi üzerine cenaze aile tarafından teslim alınarak defnedildi.

12.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:04
'ın İskenderun ilçesinde denizde bulunan erkek cesedinin DNA testi sonucu kayıp balıkçı Hakan Şen'e (37) ait olduğunun belirlenmesi üzerine cenaze aile tarafından teslim alınarak defnedildi.
Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Şen'in cenazesi helallik alınmak üzere Hürriyet Mahallesi'ne getirildi.
Burada baba Riyad ve anne Neval Şen sinir krizi geçirirken aileyi yakınları teslim etmeye çalıştı.
Helallik alınmasının ardından Şen'in cenazesi Arsuz ilçesi Karaağaç Asri Mezarlığında defnedildi.
Sarıseki Mahallesi'nde 20 Temmuz'da denizde hareketsiz biri görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, sudan bazı uzuvları olmayan erkek cesedi çıkarmış, yapılan DNA testlerinde cesedin ailesinin geçen yılın aralık ayında hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu Hakan Şen'e ait olduğu belirlenmişti.
Kayıp balıkçının cenazesi toprağa verildi

Hatay, Güncel

Kaynak: AA


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