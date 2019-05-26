Kayıp Cengizhan'ın cesedi bulundu (2)

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Cengizhan Kaş'ın (13) cenazesini teslim almak için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu önünde bekleyen amcası Gökhan Kaş, yeğeninin anne ve babasıyla hiçbir problemi olmadığını belirterek, "2 gece önce saat 21.00 gibi evden çıkmış, anneannesine bisikletini bıraktıktan sonra yaya olarak ayrılmış. Saat 23.00- 24.00 gibi annesi ve babası çocuklarının eve dönmediğini fark edince ertesi sabah hep birlikte aramaya başladık. Dün bir yandan polis arıyordu, diğer yandan biz arıyorduk. 6-7 araba olmuştu arayanlar. Annesinin erkek kardeşi tren hattının kenarında cesedini bulmuş. Kim yaptıysa ortaya çıksın. Bugün bize, yarın başkasına" dedi.

ÖN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Kaş'ın otopsisi tamamlandı. Ön otopsi raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan adli otopsi işlemi sonrasında açık ve parçalı kafa, yüz kemik ve sağ uyluk kırığı, beyin parankim harabiyeti saptanan kişiden tetkik için örrek alındığı, ayrıntılı raporun daha sonra verileceği, defninden ve naklinde sakınca bulunmadığı ayrı ayrı yeminleri yaptırılan ve yukarıda isimleri belirtilen hekimler tarafından bildirilmiş olmakla ceset üzerinde yapılacak başka bir işlem kalmadığından; iş bu tutanak hep birlikte imzalanmıştır."

Cengizhan Kaş'ın cansız bedeni, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kaş'ın yakınları, bu sırada göz yaşı döktü. Cengizhan Kaş'ın cenazesi, Karaisalı ilçesindeki Kuzgun Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, Cengizhan Kaş'ın cinayete mi kurban gittiği yoksa tren çarpması sonucu mu hayatını kaybettiğine ilişkin soruşturma sürüyor.



Kaynak: DHA