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Kayıp çiftçi 4 gün sonra tarlada baygın halde bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4 gündür kayıp olan 57 yaşındaki çiftçi Cemal Kılıç, köylüler tarafından yarı baygın halde bulundu.

28.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:25Kayıp çiftçi 4 gün sonra tarlada baygın halde bulundu
'nın ilçesinde 4 gündür kayıp olan 57 yaşındaki çiftçi Cemal Kılıç, köylüler tarafından yarı baygın halde bulundu. Ekiplerin seferber olduğu çiftçi hastaneye kaldırıldı.

Killik Köyü'nde ağabeyiyle yaşayan ve "Tarlaya gidiyorum" diyerek evden çıkan 57 yaşındaki Kılıç, 4 gün önce kayboldu.

AFAD; ANDA; BAKUT, AKUT ve jandarma ekipleri Kılıç için seferber oldu. Her yerde aranan Kılıç, Killik köyü ile Ağaçlı köyü arasındaki yol kenarında köylüler tarafından yarı baygın halde bulundu.

Görme engelli ve vücudunun yarısı felçli olan Kılıç için hemen ambulans çağrıldı. 112 ambulansıyla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın bilincinin açık olduğu, 4 gündür bir şey yiyip içmediği için tedavi altına alındığı öğrenildi - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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