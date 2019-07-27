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Kayıp çiftçi, nohut tarlasında ölü bulundu

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, dünden bu yana kayıp olan Mustafa Uğaç'ın(57) nohut tarlasında cansız bedeni bulundu.

27.07.2019 16:19 Kayıp çiftçi, nohut tarlasında ölü bulundu
ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, dünden bu yana kayıp olan Mustafa Uğaç'ın(57) nohut tarlasında cansız bedeni bulundu.
Sungurlu ilçesine bağlı Eşme köyünde yaşayan Mustafa Uğaç dün ortadan kayboldu. Bölgede arama yapan aile, sonuç alamayınca da durumu muhtar ve köy halkına bildirdip, yardım istedi. Çağrı üzerine köy sakinlerince başlatılan aramada Mustafa Uğaç'ın cansız bedeni nohut tarlasında bulundu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Savcılık incelemesinin ardından Uğaç'ın cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Sungurlu, Eşme, Güncel

Kaynak: DHA

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