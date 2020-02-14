Kayıp çiftçinin cansız bedeni, eşi tarafından bulundu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 9 gündür kendisinden haber alınamayan çiftçi Recep Üzülmez'in (58) yamaçta kayalıkların üzerinde eşi ve köylüler tarafından cansız bedeni bulundu.

Turgutlu'nun kırsal Sivrice Mahallesi'nde çiftçi Recep Üzülmez, 5 Şubat Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında evinden 'tarlaya gidiyorum' diyerek ayrıldı. Akşama kadar evine dönmeyen Üzülmez'in yakınları, meraklanarak durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Çalışmaya AFAD, AKUT, ANDA, Bornova Jandarma Komanda Taburu, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri Derneği ve mahalle ekipleri de destek verdi.

Soğuk havanın etkili olduğu Sivrice Mahallesi'nde 7 gün boyunca yapılan arama çalışmalarında bir sonuç alınamadı. Ekipler, arama çalışmalarına son verirken, köylüler ve Recep Üzülmez'in eşi Havva Üzülmez (56) devam etti.

CESEDİ BULUNDU

Köylüler ve Havva Üzülmez, bugün Demirlek Mevkii'nde arama çalışması yaptıkları sırada, Recep Üzülmez'in bir yamaçtaki kayalıkların üzerinde cansız bedenini buldu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Üzülmez'in cesedinin bölgeden alınması için çalışma başlattı. Cesedin bulunduğu yerden çıkarılmasının ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.