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Kayıp çiftçiyi arama çalışmaları yeniden başladı

MERSİN'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 10 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ı (63) arama çalışmaları yeniden başladı.

02.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:27 Kayıp çiftçiyi arama çalışmaları yeniden başladı

MERSİN'in  ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 10 gün önce kaybolan Ali Kaçar'ı (63) arama çalışmaları yeniden başladı.

Mersin- Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü Ali Kaçar ve beraberindeki 3 arkadaşı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayboldu. İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama çalışması başlattı. 3 kişi bulunurken, Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Kaçar için yürütülen ancak yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, bu sabah yeniden başlatıldı. Arama çalışmaları AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülüyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), -



Ali Kaçar, Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA

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