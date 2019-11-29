Haberler » Güncel » Kayıp Çinli kadının cesedi bulundu 4 kişi gözaltına alındı - Haber

Kayıp Çinli kadının cesedi bulundu 4 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL'da, geçtiğimiz Ekim ayında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu, Bilecik'te ölü olarak bulundu.

29.11.2019 21:03 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:03Kayıp Çinli kadının cesedi bulundu 4 kişi gözaltına alındı
İSTANBUL'da, geçtiğimiz Ekim ayında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu, 'te ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Fatih'te erkek arkadaşıyla birlikte yaşayan bir ithalat firmasında çalışan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu 2 Ekim 2019 tarihinde ortadan kaybolmuştu. Polise başvuran erkek arkadaşı ise kız arkadaşının kendisini aradığını bir kaza yaptığını, karşı tarafında kendisiyle konuşmak istediklerini söylerken telefonun kapandığını bir daha kendisinden alamadığını söylemişti. Lisha Yu'nun ailesi de bir süre sonra gelerek kızlarının bulunması için polisten yardım istemişti.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Lisha Yu'nun otomobilinin iki gün sonra Mahmutbey gişelerinden geçtiğini tespit etmişti. Polisin yaptığı inceleme sonucu Lisha Yu'nun kasten otomobiline çarpılarak durdurulduktan sonra kaçırıldığı belirlendi. Polis yaptığı araştırma sonucu Lisha Yu'nun kaybolmasıyla ilgili yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda Bilecik'te bir çiftlik evinde yapılan aramada Lisha Yu'nun cesedi bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.


- İstanbul

Çin Halk Cumhuriyeti, Bilecik, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:20 Londra Köprüsü'ndeki bıçaklı saldırı
21:16 Kayıp çinli kadının cesedi bulundu 4 kişi gözaltına alındı
21:16 Bodrum'da öğretmenler yemekte bir araya geldi
21:15 İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor
21:14 AK Parti Milletvekili Özşavlı'dan Türkiye karşıtı söylemlere müdahale
20:31 Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
19:05 Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı
18:35 Fetullah Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği örgüt mensubu yakalandı
15:39 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a tepki: Beyin ölümünü kontrol ettir
15:38 Kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülüp vurulan adam, feci şekilde can verdi
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
29.11.2019 21:20:13