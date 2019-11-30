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Kayıp çinli kadının cesedi bulundu 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, geçtiğimiz Ekim ayında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu, Bilecik'te ölü olarak bulundu.

30.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:41
İstanbul'da, geçtiğimiz Ekim ayında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu, 'te ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.
Fatih'te erkek arkadaşıyla birlikte yaşayan bir ithalat firmasında çalışan 31 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu 2 Ekim 2019 tarihinde ortadan kaybolmuştu. Polise başvuran erkek arkadaşı ise kız arkadaşının kendisini aradığını bir kaza yaptığını, karşı tarafında kendisiyle konuşmak istediklerini söylerken telefonun kapandığını bir daha kendisinden alamadığını söylemişti. Lisha Yu'nun ailesi de bir süre sonra gelerek kızlarının bulunması için polisten yardım istemişti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Lisha Yu'nun otomobilinin iki gün sonra Mahmutbey gişelerinden geçtiğini tespit etmişti. Polisin yaptığı inceleme sonucu Lisha Yu'nun kasten otomobiline çarpılarak durdurulduktan sonra kaçırıldığı belirlendi. Polis yaptığı araştırma sonucu Lisha Yu'nun kaybolmasıyla ilgili yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda Bilecik'te bir çiftlik evinde yapılan aramada Lisha Yu'nun cesedi bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Kayıp çinli kadının cesedi bulundu 4 kişi gözaltına alındı

Çin Halk Cumhuriyeti, Bilecik, Güncel

Kaynak: DHA


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