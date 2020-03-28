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Kayıp çoban gece yarısı kayalık alanda bulundu

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldıktan sonra yakınlarının haber alamadığı Elyas Sönmez (54), jandarma ekiplerinin çalışması sonucu gece yarısı ormanlık alanda bulundu.

28.03.2020 06:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 06:02
Kayıp çoban gece yarısı kayalık alanda bulundu

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldıktan sonra yakınlarının haber alamadığı Elyas Sönmez (54), jandarma ekiplerinin çalışması sonucu gece yarısı ormanlık alanda bulundu.

Orhaneli ilçesi, Yeşiller Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan Elyas Sönmez, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Sönmez'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipleri 5 saatlik çalışmanın ardından Elyas Sönmez'in bölgeden 10 kilometre uzaklıkta ormanda bölgedeki kayalıkta mahsur kaldığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu Elyas Sönmez ve koyunları kurtarıldı.Sağlık durumu iyi olan Sönmez, hava karardığı için sürüyü toparlayamadığını ve kayalıkta mahsur kaldığını söyledi. Sönmez, "Gece karanlığında yalnız olduğum için sürüyü toparlayamadım, bu sırada mahalleden de uzaklaşmışım eve de haber veremedim. Sağ olsun ilçe jandarma ekipleri beni buldu." dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Orhaneli, Jandarma, Sabah, Güncel

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