Kayıp çoban ölü bulundu; 3 gün önce gasbedildiği ortaya çıktı

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, dün sürüsünün dönmesine rağmen kendisinden haber alınamayan Sabri Duru'nun (47) dağlık alanda cansız bedeni bulundu. Sürüyle dağlık alana giderken görüntüsü, çevredeki evin güvenlik kamerasına yansıyan Duru'nun, 11 Şubat'ta 2 koyununun da gasbedildiği ortaya çıktı.

Kalınkoz Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Sabri Duru, dün Dikmen mevkisi Kızılin Dağı'na sürüsünü otlatmaya götürdü. Akşam saatlerinde sürü mahalleye dönerken, Duru ise gelmedi. Haber alamayınca meraklanıp, aramaya çıkan ailesi, Duru'nun cansız bedenini, dağlık alanda su deposu mevkisinde buldu. Ağzında ve burnunda kan lekeleri olan Duru'nun cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopsi sonucunda Duru'nun vücudunda delici ya da kesici alet izine rastlanmadı. Kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için Duru'dan alınan örnekler, Antalya Adli Tıp Başkanlığı'na gönderildi.

3 GÜN ÖNCE GASBEDİLMİŞ

Sabri Duru'nun sürüyle dağlık alana giderken, çevredeki evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Duru'nun ayrıca 11 Şubat'ta 2 koyununun silah zoruyla gasbedildiği de öğrenildi. Duru'nun jandarma karakoluna gidip, gasbedildiğini söylemesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, ertesi gün adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin, mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Kalınkoz Mahallesi'nin muhtarı Aytekin Eren, çoban Sabri Duru'nun ölümüne üzüldüklerini belirterek, "Sabri, dün eve gelmeyince yakınları jandarmaya haber vermiş. Dağda ölü bulundu. Geçen hafta koyunlarını silah zoruyla çalmışlar. Yazık olmuş" dedi.