24.06.2019 13:05
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Kayıp çobanı arama çalışmaları devam ediyor

Kayıp çobanı arama çalışmaları devam ediyor

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde hayvan otlatmaya giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ömer Kaya'yı (43) arama çalışması devam ediyor.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde hayvan otlatmaya giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ömer Kaya 'yı (43) arama çalışması devam ediyor.
Erbaa ilçesine bağlı Kavalcık köyünde yaşayan ve bekar olduğu öğrenilen Ömer Kaya geçen Cuma günü sabah saatlerinde kendisine ait hayvanları otlatmak üzere evden ayrıldı. Akşam sürünün kendiliğinden köye döndüğünü gören köy sakinleri Kaya'yı kendi imkanlarıyla ormanlık alanda aradı. Kayıp çobanın izine rastlayamayan köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Dün ormanlık alanda arama çalışması başlatan Jandarma ve AFAD ekipleri havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi. Bugün sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarına başlayan ekipler kayıp çobandan iz arıyor.


- Tokat
Kaynak: DHA
Sabah , Tokat , Ömer Kaya , Erbaa , Güncel

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