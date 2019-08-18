Kayıp çobanın cesedi tarlada bulundu

ESKİŞEHİR'in Beylikova
ilçesinde, koyunlarını otlatmak için araziye çıkan ve dönmeyen çoban Abdullah Öncel'in (37) tarlada cesedi bulundu.
Olay, Beylikova ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Abdullah Öncel, dün koyunlarını otlatmak için araziye çıktı. Öncel'den bir daha haber
alamayan yakınları, meraklanarak sabah saatlerinde kendisini aramaya çıktı. Öncel'in bir tarla yakınlarında cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Öncel'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı.