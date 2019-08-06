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Kayıp çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Kayıp çocuğu arama çalışmaları devam ediyorAĞRI - Ağrı Merkez Çukurçayır (Yekmal) Köyünde ikamet eden ve kendisinden üç gündür haber alınamayan Ahmet Yasin Batgın'ı (15), arama çalışmaları devam ediyor.

06.08.2019 13:31
Kayıp çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
Kayıp çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
AĞRI - Ağrı Merkez Çukurçayır (Yekmal) Köyünde ikamet eden ve kendisinden üç gündür haber alınamayan Ahmet Yasin Batgın'ı (15), arama çalışmaları devam ediyor.
Ailenin kayıp haberi vermesi üzere başlayan arama çalışmaları, aralıksız devam ediyor. Jandarma ve emniyet birimlerine bağlı ekipler Ağrı şehir merkezinde arama çalışmalarını sıklaştırırken, çocuğun gitme ihtimali olan yerler aranıyor.
Öte yandan AFAD ekipleri de köy ve köy çevresinde kayıp çocuğu arama çalışmalarına devam ediyor. Köy çevresindeki dere yatakları ve çalılık alanları didik didik arayan ekipler şu ana kadar her hangi bir ize rastlayamadı.

Ağrı Merkez, Ahmet Yasin, Çukurçayır, Ağrı, Genel

Kaynak: İHA

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