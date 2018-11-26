Kayıp Çocuğu Bulabilmek İçin Seferber Oldular

Eskişehir
'in Sivrihisar
ilçesindeki evinden ayrılan çocuk, 8 gün sonra polis ekiplerinin takibi sonucu bulundu.
Alınan bilgiye göre, S.S'nin (16) ailesi polise başvurarak oğullarının evden ayrıldığını ve kendisinden haber alamadıklarını bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, S.S'nin gidebileceği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi, Eskişehir ve çevre illerde çalışma yürüttü.
Ekipler, Antalya
'da bir hafta kalan S.S'nin Eskişehir'de Erenköy
Mahallesi'ndeki bir eve geldiğini belirledi.
Ailevi sebeplerden dolayı evden kaçtığı belirlenen S.S. adreste bulunarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:09