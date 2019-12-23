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Kayıp çocuk dolapta bulundu

Almanya'da 2 buçuk yıldır kayıp olan 15 yaşındaki genç, pedofili suçlamalarıyla evi aranan zanlının dolabında bulundu.

23.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:14 Kayıp çocuk dolapta bulundu
'da 2 buçuk yıldır kayıp olan 15 yaşındaki genç, pedofili suçlamalarıyla evi aranan zanlının dolabında bulundu.

Almanya'nın Recklinghausen kentinde 11 Haziran 2017 tarihinde arkadaşlarıyla buluşmak amacıyla kaldığı yurttan dışarı çıkan 13 yaşındaki Marvin K.'den 2 buçuk yıldır alınamıyordu. Ancak pedofili suçlamalarıyla evi aranan şüphelinin evinin aranmasıyla Marvin, kaybolduğu gün giydiği kıyafetlerle tesadüf eseri bulundu. Polis, Marvin'in zorla alıkonmadığını iddia ederken, Marvin'in annesi Manuela oğlunun bulununca kendisine titreyerek sarıldığını ve "Anne beni eve götür. Beni 2 buçuk yıldır burada hapsettiler. Hava alamıyordum" sözlerini söylediğini ifade etti.

Öte yandan 44 yaşındaki şüphelinin evinde yapılan incelemelerde çok sayıda çöp poşetlerinin içinde kullanılmış çocuk bezi bulunduğu açıklandı. Şüphelinin aynı evde yaşayan 77 yaşındaki babası da gözaltına alındı. - BERLİN

Almanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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