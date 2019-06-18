Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Kahramanmaraş'ta ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 14 yaşındaki Y.K, gölette boğulmuş halde bulundu. Y.K'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastaneye sevk edildi.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar Mahallesi'nde gece saatlerine kadar eve gelmeyen Y.K'nin (14) ailesi durumu güvenlik birimlerine iletti. İhbar üzerine Tekir Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan aramada, mahalleye yakın bölgedeki gölette Y.K'nin önce elbiseleri, daha sonra da cesedi bulundu.

112 Acil Servis ekipleri çocuğun suda boğularak vefat ettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Y.K'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.