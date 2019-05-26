Kayıp çocuk için herkes seferber oldu

Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk tarlada uyurken bulundu.
İlçeye bağlı Çoğulhan
Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Mustafa Yanık
'ın iftar vakti kaybolması üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine 15 jandarma, 30 komando, 25 güvenlik korucusu, AFAD
, itfaiye ekibi ve vatandaşların katılımıyla kayıp çocuk aranmaya başladı.
Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik araması sonucu Yanık, evlerine yaklaşık 500 metre mesafedeki buğday tarlasında uyur vaziyette bulundu.
Sağlık durumu iyi olduğu tespit edilen çocuk, ailesine teslim edildi.
Jandarma
, Afşin
, Kahramanmaraş
, Güncel
Kaynak: AA