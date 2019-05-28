Kayıp çocuk için sulama kanalında arama

Adana
'da, ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı 12 yaşında çocuğun sulama kanalında akıntıya kapıldığı iddiası üzerine kanalda arama yapıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir
ilçesi Levent Mahallesi
'nde yaşayan Üzeyir Tamer'den (12) dünden bu yana haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Çocuğun en son birlikte görüldüğü arkadaşları, Tamer'in yüzmek için mahallenin yakınından geçen Devlet Su İşleri
'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdiğini ve akıntıya kapılarak boğulduğunu iddia etti.
Bunun üzerine kayıp çocuk için sulama kanalında AFAD
ve SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneğinden 15 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.
Arama çalışmalarını takip eden kayıp çocuğun ağabeyi Fatih
Tamer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin eve gelmemesi üzerine kaygılandıklarını belirterek, "Arkadaşları ilk görüşmemizde kardeşimin kendilerinin yanından ayrıldığını anlatmışlardı. Bugün yeniden görüştüğümüzde ise sulama kanalında boğulduğunu söylediler." dedi.
Ekiplerin şu an için kıyıdan kanalı tarayarak gerçekleştirdiği aramalarda kayıp çocuğa ulaşılamadı.
Levent Mahallesi
, Adana
, Güncel
Kaynak: AA