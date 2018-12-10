Kayıp Çocuk İstanbul'a Gitmek İsterken Bulundu

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:41



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:41

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kaybolan çocuk, Güroymak ilçesinde bir otobüsle İstanbul'a gitmek isterken bulundu.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 8 Aralık 2018 günü saat 21.00 sıralarında Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek müracaatta bulunan N.D. isimli şahsın, E.D. isimli çocuğunun sabah saat 10.30 sıralarından itibaren kayıp olduğunu ve daha sonra kendisinden haber alamadığını beyan ettiği belirtildi. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüzce kayıp olan çocuğu bulmak için çalışmalara başlanılmış, yapılan çalışmalar neticesinde kayıp çocuk 10 Aralık 2018 günü saat 12.45 sıralarında Güroymak ilçemizde bir otobüs firmasıyla İstanbul iline giderken bulunmuştur. Kayıp çocuk ailesine teslim edilmiştir" denildi. - BİTLİS