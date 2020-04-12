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Kayıp çocuk su birikintisinde ölü bulundu

Konya'da ailesinden habersiz evden ayrılan 5 yaşındaki çocuk, bir inşaatta su birikintisi içinde hareketsiz bulundu.

12.04.2020 20:10 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:11
Kayıp çocuk su birikintisinde ölü bulundu
Konya 'da ailesinden habersiz evden ayrılan 5 yaşındaki çocuk, bir inşaatta su birikintisi içinde hareketsiz bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Şeker Tekke Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bedensel engelli olduğu öğrenilen 5 yaşındaki Baran Gül, ailesinden habersiz evden ayrıldı. Ailesinin evde olmadığını fark ettiği çocuk için mahallesinde yakınları arama çalışması yaparken polise de kayıp ihbarında bulunuldu. Çocuğun evinin yakınlarındaki inşaata oynamaya girebileceğini düşünen ailesi bir inşaatın bodrum boşluğundaki su birikintisinde Baran Gül'ü hareketsiz buldu. Sudan çıkarılan çocuk çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ambulansta ve kaldırıldığı hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis çocuğun öldüğü inşaatta inceleme yaparken dede Reşit Gül, "Bir saat önce polise haber ettik sonra gelinim ile karakola giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Geri gelirken inşaata baktık. Sonra benim akrabalarım inşaata girmişler çocuğu ararken suyu görmüşler çocuk da içindeymiş. Çocuğu çıkarttılar sonra ambulans çocuğu aldı götürdü" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Konya, 3. Sayfa
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