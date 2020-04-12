Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayıp çocuk, su birikintisinde ölü bulundu

Kayıp çocuk, su birikintisinde ölü bulundu Konya'da ailesinden habersiz evden ayrılan 5 yaşındaki çocuk bir inşaatta su birikintisi içinde hareketsiz bulundu.

12.04.2020 20:33 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:35
Kayıp çocuk, su birikintisinde ölü bulundu
KONYA - Konya'da ailesinden habersiz evden ayrılan 5 yaşındaki çocuk bir inşaatta su birikintisi içinde hareketsiz bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Şeker Tekke Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bedensel engelli olduğu öğrenilen 5 yaşındaki Baran Gül, ailesinden habersiz evden ayrıldı. Ailesinin evde olmadığını fark ettiği çocuk için mahallesinde yakınları arama çalışması yaparken polise de kayıp ihbarında bulunuldu. Çocuğun evinin yakınlarındaki inşaata oynamaya girebileceğini düşünen ailesi bir inşaatın bodrum boşluğundaki su birikintisinde Baran Gül'ü hareketsiz buldu. Sudan çıkarılan çocuk çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ambulansta ve kaldırıldığı hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis çocuğun öldüğü inşaatta inceleme yaparken dede Reşit Gül, "Bir saat önce polise haber ettik sonra gelinim ile karakola giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Geri gelirken inşaata baktık. Sonra benim akrabalarım inşaata girmişler çocuğu ararken suyu görmüşler çocukta içindeymiş. Çocuğu çıkarttılar sonra ambulans çocuğu aldı götürdü" dedi. Kayıp çocuk, su birikintisinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca’nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu Haberler
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa etti Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa etti
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kayıp çocuk, su birikintisinde ölü bulundu - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

21:52: Karantina altındaki ailesini göremediği iddia eden vatandaş intihara kalkıştı - Haberler 21:49: Küçükçekmece'de polise saldıran 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi - Haberler 21:39: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum 21:29: Tekirdağ'da şüpheli ölüm - Haberler 21:27: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti 21:22: Üsküdar'da apartmanda yangın paniğe neden oldu - Haberler 21:13: Manisa'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza yağdı - Haberler 20:46: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi - Haberler