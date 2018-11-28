Kayıp Çocuklarının Bulunmasını İstiyorlar

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:03



28 Kasım 2018 Çarşamba 13:03

İzmir'de 16 yıl önce kaybolan Osman Dikici'den haber alamayan anne ve babası, çocuklarının bulunmasını istiyor.AA muhabirine açıklama yapan baba Kemal Dikici (66), Karşıyaka ilçesinde bakkal dükkanı işleten oğulları Osman Dikici'nin, 27 yaşındayken, 1 Haziran 2002 tarihinde kaybolduğunu, o günden bu yana kendisinden haber alamadıklarını belirtti.Kaybolduğu gün oğluyla telefonla konuştuğunu, saatin ilerlemesi nedeniyle dükkanı kapatıp eve gelmesini söylediğini anlatan baba Dikici, "Saat 22.00 civarında beni aradı ve evimizin karşısında bir arkadaşının yanına uğradığını söyledi. Biz de uyuduk. Sabah kalktığımızda yatağında yoktu. Bulamayınca polise haber verdik." dedi.Oğlunun kaçırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan bir polis memurunun, yargılama sonucu beraat ettiğini ifade eden Dikici, dosyayla ilgili yeniden inceleme yapan Karşıyaka Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yılmaz Karaayak'ın ise emekli olduğunu öğrendiklerini ifade etti.Oğluna ait bir iz bulunabilmesi için çalışmalara devam edilmesini talep ettiklerini dile getiren Dikici, "Özel bir ekip kurularak, oğlumun bulunmasını istiyorum. Ona ait bir iz dahi yok. Öldüyse bunu da öğrenmek istiyorum. Son 2-3 yıldır artık ayakta duramıyorum, geceleri uyuyamıyorum. Bir araba geçse 'acaba Osman mı geldi' diye düşünüyorum. Dayanamıyorum artık, nüfus cüzdanını cebimde taşıyorum, sürekli fotoğrafına bakıyorum." diye konuştu.Anne Fatma Dikici (63) ise 16 yıldır bir tarafı eksik yaşadığını, her sabah oğluna kavuşacağı hayaliyle uyandığını belirterek, "Sokakta, evde, pazarda, her yerde gözlerimiz Osman'ı arıyor. Artık oğlumun hayaline değil kendisine sarılmak istiyorum." ifadesini kullandı.