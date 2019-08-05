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Kayıp çocuktan 6 gündür haber alınamıyor

Bursa'ya yakınlarının yanına misafirliğe gelen çocuktan 6 gündür haber alınamıyor.

05.08.2019 09:31 Kayıp çocuktan 6 gündür haber alınamıyor
Bursa'ya yakınlarının yanına misafirliğe gelen çocuktan 6 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki Hasan Durmuş, misafir olarak geldiği Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan akrabalarının evinden 6 gün önce ayrıldı. Akşam eve dönmeyince merak eden yakınları her yerde aramaya başladı. Durmuş'un izine ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Osmangazı İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapan aile, çocuklarının sağ salim bulunmasını istedi.

Yeğeninin kaybolduğunu ve 6 gündür kendisinden haber alamadığını belirten Halil Erkan, "Çarşamba günü öğle saatlerinde evden ayrılmış. Akşam eve dönmeyince gidebileceği yerleri aradık ama ulaşamadık. Görenlerin insaniyet namına 155 polis imdat ya da 0507 180 89 09 nolu telefona bildirmesini istiyoruz" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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