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Kayıp cüzdan zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Gazi Camii meydanında bulunan kayıp cüzdan, zabıta ekiplerince sahibi bulunarak teslim edildi.

23.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:05Kayıp cüzdan zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi
'nın ilçesinde bulunan Orhan Gazi Camii meydanında bulunan kayıp cüzdan, zabıta ekiplerince sahibi bulunarak teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, ismini vermek istemeyen yaşlı bir vatandaş gittiği Orhan Gazi Camii meydanında cüzdanını kaybetti. Adapazarı Belediyesi Müdürlüğüne bağlı ekipler ise örnek bir davranışa imza attı. Cami meydanında unutulan cüzdanı bulan zabıta personeli, cüzdanının sahibinin ev adresini buldu. Hızırtepe Mahallesi Koru Sokak'ta ikamet eden ve ismini vermek istemeyen yaşlı adamın evine giden zabıta personeli; içerisinde nüfus cüzdanı, kredi kartı ve bir miktar para bulunan cüzdanı vatandaşa teslim etti. Vatandaş ise cüzdanına kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak, Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı personel ekiplerine teşekkürlerini iletti. - SAKARYA

Orhan Gazi, Adapazarı, Sakarya, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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