Kayıp dağcılarda yeni gelişme... "Kazazede dağcılara ulaşmasına 800 metre kaldı"
NİĞDE - Niğde
'nin Demirkazık dağında tırmanış sonrası inişe geçerken düşen dağcıları arama çalışmaları sürüyor. Demirkazık Eznevit mevkinde tırmanışa geçen dağcılardan iddiaya göre Mustafa Kemal Karakoç tırmanış sırasından düştü. Diğer dağcı Hilal İşcan'ın 156 Jandarma
ekiplerine bilgi vermesi üzerine bölgede kriz masası oluşturuldu.Dağcıların bulunduğu bölgenin tespit edilmesinin ardından Adana
'dan gönderilen askeri helikopter Demirkazık dağ evinde bulunan AKUT, UMKE ve JAK ekiplerini alarak bölgeye indirdi.Kurtarma çalışmaları ile ilgili açıklama yapan AKUT Niğde İl Temsilcisi Nedim Urcan ;" 20 dakika önce kazazedelerin yanına ulaşmaya çalışan personelden Dursun'la görüştüm kendisi kazazedelerden bir tanesinin ışığını gördüğünü ve ışığa 800 metre kadar yaklaştığını söyledi ancak bu 800 metre mesafe mi yoksa irtifa mı telefon çekmediği için onu tam olarak çok iyi algılayamadık. AFAD
'dan ve UMKE'den 4 personel çok hızlı bir şekilde bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Havada uçan bir helikopter var bu muhtemelen yakıtını almış gelmiş helikopter onlara destek olmak için o bölgeye ulaşmaya çalışıyor helikopter de. Saat 16'da ihbar geldi AFAD ve AKUT'a ait personel belli bir yüksekliğe kadar bırakılabildi Eznevit Yayla'ya kadar daha sonrasında helikopter ulaşamamış personelimiz şuan yürüyüş halinde kazazedelere yarım saat bir saat içerisinde ulaşabilirler. Ulaştıktan sonra olayın şekline göre kazazedelerin durumuna göre tekrar bir planlama yapıp hareket edecekler. Sağlık durumları 112'yi arayan arkadaşımızın sağlık durumu galiba iyi çünkü kendisi herhangi bir rahatsızlığı olduğunu bildirmemiş ancak tırmanış arkadaşının kar üzerinde kayarak yada çığla birlikte tam olarak anlaşılmış bir şey yok bu konuda akıp gittiğini söylemiş ve kendisinin ona ulaşamadığını söylemiş daha sonra kendisiyle irtibat kurulamadı bu durumda her ikisinin de sağlık durumu iyi olabilir bir tanesinin sağlık durumu iyi ama diğer arkadaş hakkında net bilgiye sahip değiliz." dedi.Kurtarma ekiplerinin bölgede dağcı Karakoç'u arama, İşcan'ı da bulunduğu yerden kurtarma çalışmaları sürüyor.
Jandarma,Adana,Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi,Niğde
03 Aralık 2018 Pazartesi 00:42