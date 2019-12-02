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Kayıp dağcıları arama çalışmaları sürüyor

İçişleri Bakanlığı, Bursa'da yürüyüş yapmak maksadıyla gittiği Uludağ bölgesinde kaybolan Mert Alparslan ve Efe Sarp adlı 2 dağcının arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

02.12.2019 19:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:40Kayıp dağcıları arama çalışmaları sürüyor
İçişleri Bakanlığı, 'da yürüyüş yapmak maksadıyla gittiği bölgesinde kaybolan Mert Alparslan ve Sarp adlı 2 dağcının arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından Uludağ bölgesinde kaybolan Mert Alparslan ve Efe Sarp adlı 2 dağcı ile ilgili yapılan açıklamada, "Bursa Osmangazi ilçesi Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Mert Alparslan ve Efe Sarp adlı 2 dağcının yürüyüş yapmak maksadıyla gittiği Uludağ bölgesinde kaybolduğu ihbarının alınması üzerine, kayıp dağcıları bulmak üzere hemen arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve JAK Timleri tarafından yapılan araştırmada, kayıp dağcılara ait aracın, Uludağ 1.Oteller girişinde, yol kenarında park halinde olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu alanda Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, BURKA ekiplerince gece saatlerine kadar sürdürülen aramalarda kayıp dağcılara ulaşılamamıştır. Uludağ Göller Bölgesinde bugün devam eden arama kurtarma çalışmalarına, 1 Jandarma Asayiş Timi, 1 JAK Timi, 2 Jandarma Özel Harekat ( JÖH) timi, 20 AFAD personeli, 8 AKUT Personeli ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) destek ekipleri olmak üzere toplam 85 personel katılmış, ancak kayıp dağcılara henüz ulaşılamamıştır. Arama ekiplerine ilave olarak havadan 1 Jandarma helikopteri ile keşif ve arama faaliyetleri devam etmektedir" denildi.
(İHA)

Uludağ, Bursa, EFE, Güncel

Kaynak: İHA

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