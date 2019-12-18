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Kayıp dağcıların cesetleri Bursa'ya getirildi

Uludağ'da kaybolan dağcıların cesetleri Bursa'ya getirildi.

18.12.2019 18:59 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:35Kayıp dağcıların cesetleri Bursa'ya getirildi
'da kaybolan dağcıların cesetleri 'ya getirildi. Sarp'ın cenazesi helikopterle şehre indirilirken, Mert Alparslan'ın cesedi ise ekipler tarafından ormanın içinden ilçesine getirildi.

1 Aralık tarihinden beri aranan kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın bugün Küreklidere kanyonunda bulunan cenazesi askeri helikopterle İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Buradan 112 ambulansıyla alınan cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Öte yandan Mert Alparslan'ın cenazesi de ormanlık alandan ekipler tarafından indirilerek Kestel Gölçukuru mevkiine getirildi. Oradan ambulansla adli tıbba kaldırılacak. - BURSA

Kestel, Uludağ, Bursa, EFE, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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