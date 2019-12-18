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Kayıp dağcıların cesetleri Bursa'ya getirildi

Uludağ'da kaybolan dağcıların cesetleri Bursa'ya getirildi.

18.12.2019 19:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:41
'da kaybolan dağcıların cesetleri 'ya getirildi. Sarp'ın cenazesi helikopterle şehre indirilirken, Mert Alparslan'ın cesedi ise ekipler tarafından ormanın içinden ilçesine getirildi.
1 Aralık tarihinden beri aranan kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın bugün Küreklidere kanyonunda bulunan cenazesi askeri helikopterle İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Buradan 112 ambulansıyla alınan cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Öte yandan Mert Alparslan'ın cenazesi de ormanlık alandan ekipler tarafından indirilerek Kestel Gölçukuru mevkiine getirildi. Oradan ambulansla adli tıbba kaldırılacak.
(Fatih Çapkın - Hakan Gönül - Serkan Akkuş/İHA)
Kayıp dağcıların cesetleri Bursa'ya getirildi

Kestel, Uludağ, Bursa, EFE, Güncel

Kaynak: İHA


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