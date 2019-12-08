Haberler » Güncel » Kayıp dağcıların montunun bulunduğu bölge aranıyor - Haber

Kayıp dağcıların montunun bulunduğu bölge aranıyor

Uludağ'da 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmalarının 7'nci gününde, Efe Sarp'a ait mont ve bere bulundu.

08.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:25Kayıp dağcıların montunun bulunduğu bölge aranıyor
'da 1 Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Sarp'ı (37) arama çalışmalarının 7'nci gününde, Efe Sarp'a ait mont ve bere bulundu. Arama çalışmalarını bu bölgeye yoğunlaştıran ekipler, Kürekli Dere Şelalesi bölgesindeki sarp kayalıkların ve dere yataklarının bulunduğu bölgeyi arıyor.
İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp'ı bulmak için 7 gündür devam eden arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dün gece arama kurtarma ekipleri tarafından dere yatağında bulunan kırmızı mont ve cebinden yeşil bir bere ile bir ev anahtarı çıktı. Dere yatağı bölgesine çok sayıda ekip sevk edilirken, ekipler buldukları malzemeleri Efe Sarp'ın ailesine gösterdi. Mont, bere ve ev anahtarını gören ailesi bunların Efe Sarp'a ait olduklarını teyit etti. Ayrıca Efe Sarp'ın cebinden çıkan anahtarın evinin anahtarı olduğu öğrenildi.
EŞYALARIN BULUNDUĞU BÖLGE ARANIYOR
Kayıp 2 dağcının arama çalışmaları, Efe Sarp'a ait eşyaların bulunduğu bölgeye yoğunlaştı. Arama çalışmalarında bu bölgeye yoğunlaşan ekipler, eşyaların bulunduğu bölgedeki zor arazi şartlarında kayıp 2 dağcıyı arıyor.
(İHA)

Aralık, Uludağ, EFE, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38 Eminönü'ndeki "Umut kuyruğu" havadan fotoğraflandı - Haber
16:38 Simitçi Erkan Suriyeli yetimlere buluştu - Haber
16:37 "Lavaboyu kullanma" bahanesiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Haber
16:33 Manisa'da hayvan su içme ve sulama göletlerine bakım - Haber
16:32 Manisa İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, hastanede mahkum ve tutuklu bölümünü inceledi - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
11:05 Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü - Haber
10:40 Ünlü youtuber, nadir bulunan hayvanı bulup Bursa'da yaşadığını ispatladı - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
8.12.2019 16:41:37