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Kayıp dağcıların montunun bulunduğu bölgeye arama alanı daraltıldı

Uludağ'da kayıp 2 dağcıyı arama çalışmaları 8'inci gününde de tüm hızıyla devam ediyor.

09.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:17Kayıp dağcıların montunun bulunduğu bölgeye arama alanı daraltıldı
'da kayıp 2 dağcıyı arama çalışmaları 8'inci gününde de tüm hızıyla devam ediyor. 37 yaşındaki Sarp'a ait kırmızı mont, yeşil bere ve anahtarlığın bulunduğu bölgeye yoğunlaşan ekipler, Küreklidere Şelalesi yakınlarında sarp kayaların arasında ve dere yataklarında çalışmalarını genişletti.

'da 1 günü Uludağ zirveye tırmanmak için hareket eden ve daha sonra alınamayan Efe Sarp (37) ve Mert Alpaslan'ın (31) arama çalışmaları 170 saati geride bıraktı. Efe Sarp'a ait kırmızı mont ve yeşil berenin bulunduğu Uludağ'ın 8 kilometre kuzeybatısındaki bölgeye yoğunlaşan ekipler sabahın ilk ışıklarıyla yeniden faaliyete başladılar.

75 Jandarma Özel Harekat Timi, 16 Jandarma Arama Kurtarma, 30 AFAD, 95 kişilik sivil arama kurtarma ekibi olmak üzere toplam 216 personel, bir adet insanlı keşif uçağı (JİKU) 2 helikopter, bir de termal metal dedektörlü drone arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca bir ekip de Softaboğan Şelalesi istikametinden Uludağ'a doğru tırmanarak tarama yapacak. Hava sıcaklığının -5 dereceye olduğu Uludağ'da arama çalışmaları hız kesmeden devam edecek - BURSA

Aralık, Uludağ, Bursa, EFE, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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