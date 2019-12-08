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Kayıp dağcıların montunun bulunduğu yere özel termal drone sevk edildi

Uludağ'da 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları 7'nci gününde de devam ederken, ekipler bu sabah kayıp dağcı Efe Sarp'a ait mont ve cebinde bere ile evinin anahtarını buldu.

08.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:18Kayıp dağcıların montunun bulunduğu yere özel termal drone sevk edildi
'da 1 Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Sarp'ı (37) arama çalışmaları 7'nci gününde de devam ederken, ekipler bu sabah kayıp dağcı Efe Sarp'a ait mont ve cebinde bere ile evinin anahtarını buldu. Bölgeye yerli olan özel savunma sanayide üretilen termal drone getirildi. Montun bulunduğu alanda kaldıran drone ile havadan çalışmalar sürerken, karadan ise 150 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeyi tarıyor.

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığının önüne park edip zirve tırmanışına geçti. Dağcılar sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca jandarmaya verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan 260 kişiyle arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Aramalar Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan, Alaçam bölgelerinde yoğunlaştırıldı.

Efe Sarp'ın ailesi mont, bere ve ev anahtarını teyit etti

Dün gece arama kurtarma ekipleri tarafından dere yatağında bulunan kırmızı mont cebinden yeşil bir bere ve bir ev anahtarı çıktı. Dere yatağı bölgesine çok sayıda ekip sevk edilirken, ekipler buldukları malzemeleri Efe Sarp'ın ailesine gösterdi. Mont, bere ve ev anahtarını gören ailesi bunların Efe Sapr'a ait olduklarını teyit etti. Ayrıca Efe Sarp'ın cebinden çıkan anahtarın evinin anahtarı olduğu öğrenildi.

Savunma sanayinde kullanılan yerli termal drone bölgeye gönderildi

Uludağ'da yoğun kar yağışı ve sisli hava sebebiyle montun bulunduğu dere yatağında karadan arama çalışmalarına devam edilirken, bölgeye özel savunma sanayinde üretilen termal görüşlü drone gönderildi. Bu dronenin Türkiye'de tek olduğu ve büyük doğa olaylarında kar altını, toprak altını ve su altını görebildiği öğrenildi. - BURSA

Aralık, Uludağ, EFE, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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